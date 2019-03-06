Прокуратура підозрює журналіста Скачка у посяганні на територіальну цілісність України

Прокуратура Автономної Республіки Крим підозрює журналіста Володимира Скачка у посяганні на територіальну цілісність України. 5 березня у нього провели обшук.

«Під час обшуку було виявлено та вилучено низку матеріалів антиукраїнського спрямування, які, починаючи з 2014 року, розповсюджувалися в українських та російських ЗМІ, у тому числі і ті, що містять заклики до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території України та ряд предметів із символікою держави-окупанта, що пропагує окупацію півострова», – заявили в прокуратурі.

Правоохоронці збираються найближчим часом спрямувати до суду клопотання про запобіжний захід чоловікові. Йому загрожує арешт без права застави.

Сам Скачко в коментарі виданню «Страна» заявив, що його звинувачують у співпраці з керівником «РИА Новости Украина» Кирилом Вишинським, якого підозрюють у державній зраді.

6 березня прокуратура повідомила, що прокуратура Криму направила до Подільського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно Вишинського.

Той усі звинувачення відкидає. З моменту затримання у травні 2018 року він перебуває в СІЗО.