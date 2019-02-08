Херсонський суд продовжив арешт Вишинському

Суд в Херсоні продовжив до 8 квітня арешт керівнику «РИА Новости Украина» Кирилу Вишинському, якого звинувачують у державній зраді. Про це повідомив його адвокат Андрій Доманський.

Захист збирається оскаржити таке рішення суду. Доманський також подав апеляцію до Верховного суду України на утримання Вишинського під вартою.

Читайте також: У Росії порушили справу проти слідчого СБУ за «перешкоджання діяльності» Вишинського​

Затриманому 15 травня в Києві Вишинському інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Він усі звинувачення відкидає.

За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Як заявляють у СБУ, щомісяця він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, які надходили з Росії через Сербію.