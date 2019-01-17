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17 Січень 2019, Київ 18:50
Новини | Політика

Cуд продовжив арешт керівника «РИА Новости Украина» до лютого

Одне із попередніх засідань суду в Херсоні у справі Кирила Вишинського, листопад 2018 року

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Херсонський міський суд продовжив до 16 лютого арешт керівника «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського. Таке рішення суд ухвалив 17 січня.

Раніше сьогодні адвокат Вишинського Андрій Доманський повідомив, що в його офісі і за місцем проживання провела обшуки Генпрокуратура України. Сам він у цей час перебував у Херсонській області.

У прокуратурі заявили, що обшуки у Доманського пов’язані зі справою 2013 року про приватизацію комунальної власності. Адвокат вважає обшуки тиском влади і пов’язує їх зі своєю професійною діяльністю.

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Затриманому 15 травня в Києві Вишинському інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Він усі звинувачення відкидає.

За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Як заявляють у СБУ, щомісяця він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, які надходили з Росії через Сербію.

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