Cуд продовжив арешт керівника «РИА Новости Украина» до лютого

Херсонський міський суд продовжив до 16 лютого арешт керівника «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського. Таке рішення суд ухвалив 17 січня.

Раніше сьогодні адвокат Вишинського Андрій Доманський повідомив, що в його офісі і за місцем проживання провела обшуки Генпрокуратура України. Сам він у цей час перебував у Херсонській області.

У прокуратурі заявили, що обшуки у Доманського пов’язані зі справою 2013 року про приватизацію комунальної власності. Адвокат вважає обшуки тиском влади і пов’язує їх зі своєю професійною діяльністю.

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Затриманому 15 травня в Києві Вишинському інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Він усі звинувачення відкидає.

За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Як заявляють у СБУ, щомісяця він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, які надходили з Росії через Сербію.