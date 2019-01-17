В ГПУ підтвердили інформацію про обшуки в адвоката Доманського

Речниця генерального прокурора Лариса Сарган підтвердила інформацію про обшуки в адвоката Андрія Доманського. За її словами, обшуки проводить Генеральна прокуратура за справою, порушеною ще 2013 року.

«Провадження за фактами відчуження шляхом приватизації майна комунальної власності Києва за заниженою ціною. Обшуки санкціоновані судом», – стверджує Сарган.

Вона додає, що ГПУ повідомить деталі справи після завершення процесуальних дій.

Раніше сам Андрій Доманський повідомив, що ГПУ проводить обшуки в його будинку й офісі за його відсутності.

За словами Доманського, сам він наразі перебуває в Херсоні, де чекає на судове засідання у справі свого підзахисного, керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського.

Андрій Доманський також донедавна захищав блогера Василя Муравицького, якого звинувачують у публікації проросійських матеріалів. Крім того, він представляє інтереси депортованого з України громадянина Білорусі Павла Казарницького.