До САП повернули подання на притягнення до відповідальності депутата Дубневича – Сарган

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повернули подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції партії «Блок Петра Порошенка» Ярослава Дубневича, повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

«Аналіз підготовленого прокурорами САП подання… засвідчив, що воно неповною мірою відповідає вимогам регламенту ВР України, у ньому наявні твердження щодо організації Я.Дубневичем злочинної схеми заволодіння коштами, які не підтверджуються, є сумнівними чи можуть бути легко спростовані», – написала Сарган.

Вона додала, що подання потребує «суттєвого доопрацювання в частині доказової бази, яка має беззаперечно підтверджувати зроблені слідством висновки, а не ставити їх під сумнів».

Ярославу Дубневичу інкримінують «привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».