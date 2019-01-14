ГПУ оголосила підозру екс-міністру оборони часів Януковича

Генеральна прокуратура України оголосила підозру колишньому міністру оборони Дмитру Саламатіну, повідомив очільник ГПУ Юрій Луценко у Facebook.

За його словами, підозра стосується участі «у складі злочинної організації» екс-президента Віктора Януковича, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення державної зради в інтересах Росії, підриву обороноздатності, державної та економічної безпеки України шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на витіснення України зі світових ринків зброї на користь Росії.

«Тільки умисні дії Саламатіна по зриву контракту між казенним підприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова», державним підприємством «Антонов», державним підприємством «СЗТФ «Прогрес» та Міноборони Республіки Ірак на постачання, ремонт, обслуговування військової техніки призвело до збитків України на 560 мільйонів доларів», – стверджує Луценко.

Саламатін очолював Міністерство оборони в період із лютого до грудня 2012 року. Згодом став радником президента Януковича. Екс-посадовець наразі не коментував звинувачення на свою адресу.