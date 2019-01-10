Суд подовжив домашній арешт Муравицькому до березня

Блогер Василь Муравицький, якого звинувачують у державній зраді, залишиться під домашнім арештом до 10 березня. Відповідне рішення 10 січня ухвалив Корольовський районний суд Житомира.

Прокурор Вадим Левченко наполягав на тому, щоб взяти Муравицького під варту без права внесення застави. Натомість адвокатка блогера Світлана Новицька вимагала звільнити його і з-під домашнього арешту, щоб він мав можливість лікуватися і утримувати сім’ю.

Суд, втім, не задовольнив вимоги жодної зі сторін і залишив запобіжний захід чинним ще на 60 діб.

Крім того, двоє адвокатів Муравицького – Андрій Доманський та Руслан Берещенко – розірвали угоди про надання йому захисту. Таким чином, наразі його захищає тільки Новицька.

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Служба безпеки України та речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомили про затримання 2 серпня 2017 року в Житомирі блогера, який нібито за вказівкою російських кураторів публікував антиукраїнські матеріали. За даними Національної спілки журналістів України, це був Василь Муравицький.

Як пізніше розповів сам Муравицький, він зокрема співпрацював із інформагентством «Россия сегодня» і вів колонку на сайті «Украина.ру».

Медійнику повідомили про підозру у державній зраді. У разі визнання Муравицького винним, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У грудні 2017 року організація Amnesty International визнала Муравицького в’язнем сумління.