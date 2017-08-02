У Житомирі затриманий блогер, що працював на замовлення Росії – СБУ та ГПУ

Служба безпеки України та речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомили про затримання 1 серпня в Житомирі блогера, який нібито за вказівкою російських кураторів публікував антиукраїнські матеріали.

«Житомирський журналіст з 2014 року на замовлення керівництва пропагандистських державних російських інформагентств створював тенденційні публікації. Тематику та бажаний зміст матеріалів він отримував поштою або на месенджер, іноді «інформаційному найманцю» дозволялося самому обирати тему», – заявляє спецслужба.

За даними СБУ, «підготовлені журналістом авторські статті, із потрібними кремлівським кураторам акцентами, публікувалися на шести інтернет-сайтах, які адмініструвалися із РФ та тимчасово окупованих територій України».

«32-річний житель м. Житомир протягом 2014–2016 років надавав представникам іноземної держави допомогу в проведенні підривної діяльності проти України шляхом створення та розповсюдження через мережу Інтернет публікацій, що містять елементи психологічного маніпулювання суспільною свідомістю, а також спрямовані на розпалювання національної ворожнечі. Крім цього, зловмисник поширював в мережі Інтернет інформацію щодо збору коштів та іншого матеріального забезпечення злочинної діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», – написала у Facebook Лариса Сарган.

За даними прокуратури та СБУ, затриманому «повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 258-3 КК України». «За вчинення особливо тяжких злочинів особі загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої», – додає речниця генпрокурора.

У справі триває досудове розслідування, яке проводить слідчий відділ Управління СБУ в Житомирській області.