Розлідувачі вбивства журналістів у ЦАР заявляють про докази причетності найманців «Вагнера»

Попередні висновки розслідування вбивства трьох російських журналістів у Центральноафриканській республіці вказують на причетність до нього найманців з групи «Вагнер», яку пов’язують із російським бізнесменом Євгеном Пригожиним. Про це заявили приватні розслідувачі, які працюють на російського опозиціонера Михайла Ходорковського під час прес-конференції в Лондоні 10 січня.

За даними розслідувачів, для вбивства Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка був розроблений детальний план, який мав на меті видати їхню загибель за випадковість.

Як заявили розслідувачі центру «Досьє», двоє солдатів ЦАР, які чергували на блокпосту в місті Сібу, розповіли їм, що в день вбивства через цей блокпост проїхала машина з трьома білими людьми і двома африканцями менше ніж за 20 хвилин після того, як цим місцем проїхали журналісти, і менше ніж за годину до їхньої смерті.

Читайте також: СБУ: заява Путіна щодо убивства російських журналістів у ЦАР є «свідомою брехнею»​

Одним із африканців був, імовірно, офіцер поліції Еммануель Туаґуенде Котофіо, який, за даними «Досьє», постійно підтримував зв’язок із найманцями Пригожина.

«Котофіо оргінізував і здійснював моніторинг (журналістів – ред.) і був як мінімум присутнім на місці вбивства, коли воно було скоєне», – заявляють розслідувачі.

Зокрема члени групи посилаются на записи мобільним розмов, які нібито вказують на зв’язок між Котофіо та Александром Сотовим, причетним до петербурзької компанії «М-Фінанс», яку пов’язують із компанією Пригожина «М-Інвест», влітку 2018 року.

Також вони стверджують, що Сотов спілкувався з Валерієм Захаровим, колишнім слідчим петербурзької поліції, ймовірно також причетним до діяльності «вагнерівців».

Крім того, інтерес групи «Досьє» викликав фіксер на ім’я Мартін, послугами якого користувалися вбиті журналісти. Мартіна порадив російський журналіст Кирило Романовський, який працює на «Федеральне агентство новин». За даними розслідувачів, ФАН спонсорує Пригожин.

Читайте також: Російський активіст перед ймовірним отруєнням розслідував вбивство журналістів у ЦАР – ЗМІ​

Розслідувачі закликали ООН змусити Росію розслідувати злочин.

«Беручи до уваги докази, що суперечать офіційній версії вбивства, та докази, які вказують на причетність найманців групи «Вагнера», а також зусилля, спрямовані на те, щоб завадити нашому незалежному розслідуванню, наша мета – з метою ООН – змусити ЦАР та Росією провести незалежне і ґрунтовне розслідування цих убивств», – заявила дослідниця групи «Досьє» Катерина Кретова.

30 липня 2018 року Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка вбили невідомі у Центральноафриканській Республіці. Знімальна група приїхала в ЦАР для створення документального фільму про російських найманців з групи «Вагнера».

В «Центрі управління розслідуваннями», який був журналістським проектом Михайла Ходорковського, заявили, що вважають сумнівною версію влади ЦАР про причетність до вбивства членів ісламістського альянсу «Селека». Версія про грабіж також викликала в редакції заперечення.

Міжнародний Комітет захисту журналістів (CJP) вимагає від влади Центральноафриканської Республіки, Росії й ООН негайно провести ретельне і прозоре розслідування вбивства журналістів.

Речник Організацій Об’єднаних Націй заявив, що миротворча місія ООН у Центральноафриканській Республіці допомагає національним органам розслідувати вбивство.