СБУ: заява Путіна щодо убивства російських журналістів у ЦАР є «свідомою брехнею»

Служба безпеки України заявляє, що заява президента Росії Володимира Путіна на прес-конференції 20 грудня щодо членів так званої «приватної військової компанії Вагнера» та обставин убивства російських журналістів у Центральноафриканській республіці (ЦАР) «є свідомою брехнею».

За даними, оприлюдненими 20 грудня сайтом СБУ, координатор «ПВК Вагнера» в ЦАР отримав вказівку не допустити витоку інформації про роботу російських найманців після прибуття до африканської країни групи російських журналістів.

Українська спецслужба стверджує, що бійці «ПВК Вагнера» працюють у ЦАР з початку 2018 року під прикриттям петербурзької компанії «М-Фінанс», яку СБУ пов’язує з бізнесменом Євгеном Пригожиним. ЗМІ називають його людиною з близького оточення російського президента Володимира Путіна. В СБУ кажуть, що «М-Фінанс» займається підготовкою бійців місцевих збройних формувань і забезпечує таємне вивезення алмазів з ЦАР до Росії.

Російські журналісти Орхан Джемаль, Олександр Расторгуєв і Кирило Радченко були вбиті в ЦАР наприкінці липня. Вони знімали документальний фільм про російських найманців з «приватної військової компанії Вагнера», яку пов’язують Пригожиним.

За даними СБУ, в день убивства журналістів в ЦАР перебували 10 російських найманців. Їхній список опублікований на сайті відомства. За даними спецслужби, всі вони брали участь у бойових діях в Україні та Сирії, за що нібито мають державні нагороди.

СБУ стверджує, що наявні у них матеріали можуть стати «ключем для встановлення і затримання» конкретних виконавців убивства російських журналістів.

Російська сторона заяву СБУ поки не прокоментувала.

20 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що приватні військові компанії можуть працювати в будь-яких країнах, якщо їхні співробітники не порушують російських законів. За словами президента Росії, оцінити можливі порушення «ПВК Вагнера» повинна Генеральна прокуратура Росії. У цьому відомстві заявили, що не мають даних про протиправні дії «ПВК Вагнера».