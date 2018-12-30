Бі-бі-сі направила офіційну скаргу до МЗС Росії через публікацію в ЗМІ даних своїх журналістів

Бі-бі-сі направила офіційну скаргу в міністерство закордонних справ Росії через публікацію персональних даних співробітників корпорації, які працюють у Москві. Про це повідомляється на сайті британської корпорації.

25 грудня сайти pikabu.ru segodnya.ru, а також спільнота «ВКонтакте» під назвою «За Матінку-Росію» опублікували список зі 44 співробітників Бі-бі-сі, що працюють у Росії, включаючи їх повні імена і фотографії. Сайт segodnya.ru назвав список «Наша відповідь Чемберлену». У публікації згадувалося, що нещодавно в західних ЗМІ був опублікований список російських журналістів, а «знайти і опублікувати список їх журналістів, які працюють на території РФ і в усьому бачать змову, не складе ніяких труднощів».

Йшлося про замітку в газеті The Sunday Times, яка опублікувала фотографії восьми співробітників британського бюро Sputnik із зазначенням їх посад. Бі-Бі-Сі не публікувала цей список. Після цього офіційний представник МЗС Марія Захарова заявила, що російські дипломати «опрацьовують питання контрзаходів».

Бі-бі-сі у своєму зверненні підкреслює, що корпорація – незалежне медіа, головний принцип якого – неупереджене та об’єктивне висвітлення подій. Бі-Бі-Сі не має впливу ні на політику британського уряду, ні на публікації інших ЗМІ, ідеться у повідомленні.

Глава Всесвітньої служби Бі-бі-сі Джеймі Ангус заявив: «Ми попросили російську владу розслідувати цю подію, яке не може не викликати тривогу. Безпека наших співробітників в Москві є нашим пріоритетом. Для нашої аудиторії у Великобританії і по всьому світу важлива робота, яку московське бюро Бі-бі-сі виконує протягом багатьох років».

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков сказав 28 грудня, що Кремль не схвалює публікацію персональних даних співробітників Бі-бі-сі, але ставиться до цього «з розумінням».