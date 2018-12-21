«Роскомнагляд» перевірить ресурси ВВС в Росії

«Роскомнагляд» Росії починає перевірку ресурсів британської корпорації ВВС в інтернеті і телеканалу BBC World News. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Регулятор збирається з’ясувати, чи не суперечать матеріали видань російському законодавству.

У повідомленні зазначається, що перевірка пов’язана з аналогічними заходами британського регулятора щодо телеканалу RT.

Британський регулятор Ofcom перевірив 10 програм RT, що виходили в ефір в березні-квітні 2018 року. Порушення були знайдені в семи з них.

20 грудня Ofcom заявив, що журналісти прокремлівського видання порушують правила мовлення. Зокрема, RT звинуватили у відсутності об`єктивності при висвітленні справи про отруєння Скрипаль, а також подій в Україні іСирії.

Поки ніяких санкцій до телеканалу не застосовувалося. Серед можливих заходів регулятора – примус RT внести правки в ефір, штраф або скасування ліцензії на мовлення. Представники RT відзначили, що «розчаровані» рішенням Ofcom.