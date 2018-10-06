Для «закоренілих» споживачів дезінформації: теорії змови про біологічну зброю. Огляд від East Stratcom

Сайти, що поширюють прокремлівську дезінформацію, впродовж декількох років повідомляли про «секретні біологічні лабораторії», які начебто будує США в Азербайджані, Грузії, Казахстані. Про це йдеться у свіжому огляді дезінформації від команди East Stratcom Force. Автори звіту також зазначають, що лабораторію «Лугара» в Грузії​ використовують для створення дезінформації навколо отруєння у Солсбері.

Ніколи не чули про лабораторію «Лугара» в Грузії? Як зазначають в огляді від East Stratcom, ця назва відома читачам сайтів, що спеціалізуються на прокремлівських теоріях змови.

У звіті наводять декілька прикладів дезінформації про «секретні біологічні лабораторії». Так, у 2016 році було поширено дезінформацію, начебто США будують такі установи в Азербайджані, Грузії, Казахстані та Україні для нападу на Росію.

У 2017 році повідомили, що «американська лабораторія в Грузії створює біологічну зброю». А у 2018 з'явились повідомлення, що «американська лабораторія в Грузії» схожа на нацистський табір смерті, а люди, що живуть поруч з нею, – на пацієнтів Менгеле.

Автори звіту вважають, що однією з особливостей великої і тривалої кампанії з дезінформації в Росії навколо атаки в Солсбері – це поширення звичайної димової завіси про те, що хтось інший, але тільки не Росія, винен у використанні хімічної зброї в Європі.

«Коли спроба збити з пантелику і відвернути увагу більшу частину європейської аудиторії від атаки не вдалася, зусилля були спрямовані в інше русло і почали зосереджуватися на «закоренілих» споживачах дезінформації», – вважають автори звіту.

В цілому ця мета із виведення теорій змов на центральне місце вже принесла результати серед російськомовної аудиторії: теорії змови в середньому зустрічаються в російських ЗМІ в шість-дев'ять разів частіше, ніж це було в 2011 році.

Автори звіту вважають, що, наприклад, у конкретному випадку із Грузією це призвело до скоординованих зусиль, включаючи прес-конференцію, організовану в Москві відразу після того, як Велика Британія оголосила імена двох підозрюваних у нападі в Солсбері.

«На брифінгу колишній начальник служби безпеки Грузії (який втік до Москви багато років тому) заявив, що лабораторія «Лугара» створює біологічну зброю. Ця тема широко висвітлювалася російськими ЗМІ. У квітні ці заяви були представлені російським МЗС, яке зробило свій власний натяк: «В отруєнні Скрипаля можна знайти грузинський слід». Подібні теорії досягли Болгарії, англомовних блогів і ZeroHedge – і, звичайно, Russia Today і Європу», – зазначено в огляді дезінформації.

У звіті зазначають, що в новинах йдеться про Національний центр з контролю над захворюваннями і громадського здоров'я Грузії. Це лабораторія в Тбілісі, яка виявляє і усуває спалахи хвороб. США надали 350 мільйонів доларів на будівництво і технічне оснащення лабораторії. З цього року уряд Грузії візьме на себе відповідальність за повне фінансування і експлуатацію центру «Лугара» та мережі лабораторій. Насправді Росія сама надавала підтримку аналогічному об'єкту у Вірменії.

Ретельні журналістські розслідування виділяють цю кампанію з дезінформації: ми рекомендуємо вам прочитати про неї докладніше на Myth Detector і Codastory.

Раніше у звітах East Stratcom Force згадували про те, як прокремлівська дезінформація повідомляла про загрозу громадянської війни в Швеції, Франції, Іспанії та Україні.

«На цьому тижні «гастрольна вистава», присвячена громадянській війні, переїхала на північний схід, і ми почули те ж саме термінове повідомлення про балтійські країни: тепер це Латвія, яка, мабуть, «приєдналася» до європейських країн у веденні внутрішньої війни. Україна – єдина з країн, що стала мішенню російської дезінформації, де насправді йде війна. І на відміну від наративу прокремлівської дезінформації, це не громадянська війна, а війна, спровокована і підтримувана самою Росією», – йдеться в свіжому огляді дезінформації.

Сайт EU vs Disinfo є частиною кампанії з метою краще передбачати та реагувати на прокремлівську дезінформацію. EU vs Disinfo очолює Європейська робоча група East Stratcom. Команда була створена після того, як голови держав та урядів ЄС підкреслили необхідність протистояти проведеним в Росії кампаніям дезінформації у березні 2015 року.

Щотижня команда East Stratcom випускає «Огляд дезінформації», що подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему.

Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й які визнані упередженими й такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згаданий ЗМІ пов’язаний із Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати.