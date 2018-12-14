Сербські найманці на Донбасі у цифрах

Балканська розслідувальна мережа Balkan Insight проливає світло на військову діяльність сербських бійців на Донбасі, залучених у склад різних батальйонів на боці проросійських сепаратистів. Деяких сербів засудили на батьківщині через їхню участь в іноземному конфлікті, але це не завадило їм повернутися на Донбас.

Стефан Мілошевич – сербський боєць, який воює на боці проросійських сил на Сході України. Він починає свій робочий день близько шостої ранку з кави і сніданку, а після – вирушає на свою снайперську позицію.

В інтерв’ю через Facebook видання Balkan Insight розпитало Мілошевича про його роботу.

Його мішень – українські солдати. Він виправдовує свою діяльність тим, що Київ нібито не поважає Мінські угоди, підписані з Москвою ще у 2014 та 2015 роках. Обидві сторони звинувачують у недотриманні умов угоди один одного, мовиться у доповіді.

Мілошевич – один з 29 сербів, раніше засуджених сербським судом через участь у війні на Донбасі. Зазвичай все закінчувалося умовним вироком, який передбачає, що бійці не вчинятимуть той самий злочин протягом певного періоду часу – від одного до п’яти років.

Але Мілошевичу це не завадило повернутися на поле бою на Донбасі та продовжувати воювати проти українських солдат – в серпні 2018 року він знову продовжив свою діяльність та наразі воює за батальон «Призрак», мовиться в доповіді.

Радіо Свобода вже розмовляли з Мілошевичем у жовтні, який всупереч вироку знову воює на боці проросійських сил. Про те, як він ставиться до вироку і своєї діяльності можна прочитати тут.

У 2014 році Сербія ухвалила закон, який забороняє своїм громадянам брати участь на іноземних полях бою, якщо це не місія міжнародної організації, членом якої є Сербія. Покарання за порушення закону – позбавлення волі від шести місяців до п’яти років.

Розслідувачі розібралися із відповідними судовими документами для виявлення деталей щодо сербських бійців, які брали участь в боях на стороні проросійських сепаратистів на сході України. Ось, що їм вдалося дізнатися про кількість та роль сербів в батальйонах проросійських сил на сході України.

Сербські бійці в Україні у цифрах

Судячи з наявних документів, усього справи відкрили проти 45 сербів за їхні дії в Україні;

29 засудили;

16 очікують суду;

Усього відомо про 8 підрозділів (перерахованих нижче), які залучали сербських бійців.

«Пятнашка»

Більшість сербів, які воюють в Україні, приєдналися саме до цієї «міжнародної бригади»;

Серб Нікола Перович тренував там своїх співвітчизників;

Сербів там і навчали, і видавали відповідні уніформи, зброю, боєприпаси;

Засуджених сербів: 9.

Сьома бригада

Сербам в цій бригаді доручали захист будівель в Донецьку в 2015 році, деякі водили танки і іншу військову техніку;

В Україну серби потрапляли через місця неподалік Алчевська;

Засуджених сербів: 3.

Сербський гусарський полк

Серби в складі цього полку охороняли військові пропускні пункти біля кордону Дебальцеве;

Вони підпорядковувалися колишньому ватажку бойовиків Олександру Захарченко, який загинув внаслідок вибуху в 2018 році;

Коли розпустили полк, серби перейшли до Сьомої бригади;

Засуджених сербів: 7.

«Вагнер»

Як відомо, приватна військова компанія «Вагнер» відігравали важливу роль також і в Сирії, не лише в Україні;

Начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов заявляв, що щонайменше 7 сербів воюють в цьому підрозділі, одного вбили;

Засуджених сербів: 1.

Батальйон «Урал»

Серби були залучені в розвідувальну роботу та причетні до арешту людей, яких звинувачували в зборі інформації на користь українських спецслужб;

Засуджених сербів: 2

Перший слов’янський підрозділ

Сербські бійці розташовувалися в Новоазовську – вони охороняли військові об’єкти;

Один охороняв в’язницю в Комісаровці, інший – пропускні пункти в Донецькому регіоні;

Засуджених сербів: 4.

Батальон «Бетмен»

Засуджений серб отримував велику кількість зброї, і був в складі батальону до 2015 року – десять місяців після вбивства командира Олексадра Беднова.

Засуджених сербів: 1.

Батальйон «Рязань»

Єдиний засуджений був водієм головнокомандувача, і проводив контр-розвідувальні роботи, також став командиром батальйону «Бетмен»;

Засуджених сербів: 1.

Напруга між Києвом та Белградом

Залучення сербських бійців до сепаратистських груп на сході України призвело до напруги у відносинах між Сербією та Україною, нагадують автори звіту.

Посол України в Сербії Олександр Олександрович повідомив Balkan Insight у листопаді 2017 року, що на той час в Україні воювали близько 300 сербів.

«Посол звинуватив сербську владу в ігноруванні цієї проблеми, яку, на його думку, ускладнили тісні зв’язки Сербії з Росією», – йдеться у доповіді.

Сербський президент Александр Вучіч, тоді ще прем’єр-міністр, у 2014 році закликав сербів, які воюють в Україні, повернутися назад в Сербію. Але багато сербів кажуть, що вони відчувають своїм обов’язком приєднуватися до сепаратистських підрозділів через симпатії до Росії та відчуття православного християнського братерства, мовиться в аналізі.

Скільки платять?

Розслідувачі зауважують, що існують відомості про те, що іноземцям, які воюють на Донбасі, добре платять.

Сам снайпер Мілошевич каже, що отримує платню щомісяця. Він заперечує те, що йому платять, як найманцю – він описує себе як «солдата легітимних військових сил», заявляючи, що «Луганська Народна Республіка» (угруповання на сході України, визнане Києвом терористичним), виплачує йому місячну зарплату в 15 000 рублів (200 євро).

Мілошевич наголошує, що зарплата не достатньо велика для того, щоб він поставив під загрозу своє життя виключно для отримання фінансової вигоди.