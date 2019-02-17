Тисячі сербських антиурядових демонстрантів пікетують 11-ту суботу поспіль. 16 грудня частина протестувальників маршували вулицями Белграду та збирали підписи за «Угоду з народом» – петицію, ініційовану опозиційними групами, щоб закликати до чесних виборів і збільшення громадського контролю над державою. Мітинги розпочалися після того, як 23 листопада 2018 року був атакований лідер лівої партії Сербської Республіки Борко Стефанович. Демонстранти вимагають відставку президента Александра Вучіча (відео Балканської редакції Радіо Свобода).