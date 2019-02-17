Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 Лютий 2019, Київ 20:46
Відео

Протести у Сербії. Тисячі людей мітингують 11-ту суботу поспіль – відео

Протести у Сербії. Тисячі людей мітингують 11-ту суботу поспіль – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:10 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Тисячі сербських антиурядових демонстрантів пікетують 11-ту суботу поспіль. 16 грудня частина протестувальників маршували вулицями Белграду та збирали підписи за «Угоду з народом» – петицію, ініційовану опозиційними групами, щоб закликати до чесних виборів і збільшення громадського контролю над державою. Мітинги розпочалися після того, як 23 листопада 2018 року був атакований лідер лівої партії Сербської Республіки Борко Стефанович. Демонстранти вимагають відставку президента Александра Вучіча (відео Балканської редакції Радіо Свобода).

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG