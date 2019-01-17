Путін у Сербії назвав створення армії Косова «провокативним заходом»

Президент Росії Володимир Путін під час свого візиту в Сербію 17 січня звинуватив Косово в «провокативних заходах», серед яких – створення власної армії.

Виступаючи на спільній конференції з президентом Сербії Александаром Вучічем у Белграді, Путін заявив, що політика Косова посилює напругу у відносинах із Сербією та може «дестабілізувати регіон».

«На жаль, влада Косова останнім часом вдалася до низки провокативних кроків і таким чином дуже погіршила ситуацію. В першу чергу я пригадую їхнє рішення 14 грудня (2018 року – ред.) створити так звану косовську армію», – заявив президент Росії.

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Він додав, що Приштина таким чином «напряму порушила резолюцію ООН, яка не дозволяє створювати будь-які власні збройні сили, окрім міжнародного контингенту ООН».

США висловили свою підтримку створенню армії Косова. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ назвав його «несвоєчасним», але визнав, що це є питанням вибору самої цієї країни.

Вучіч, своєю чергою, висловив надію на поліпшення відносин із Косовом, хоча додав, що не впевнений, що це станеться найближчим часом.

Володимир Путін прибув до Белграда 17 січня з офіційним візитом.

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Сербія втратила контроль над своєю тодішньою провінцією Косово 1999 року після того, як альянс НАТО вдався до авіаударів, аби припинити вбивства етнічних албанців сербськими військами в ході дворічного придушення повстання.

Відносини між столицею Косова Приштиною й Белградом лишаються напруженими з того часу, як колишній сербський регіон оголосив про свою незалежність у 2008 році. Більш ніж 110 країн, в тому числі Сполучені Штати, визнали незалежність Косова, але Сербія й Росія цього не зробили.

14 грудня парламент Косова схвалив закон про створення повноцінної армії – всупереч протестам Сербії, автономним краєм якої ця країна була до 2008 року.

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Белград і етнічні серби в Косові рішуче виступили проти створення армії Косова, називаючи це порушенням резолюції ООН. Вони побоюються, що цей крок використовуватиметься проти сербської меншини країни. Влада у косовській столиці Приштині заперечує такі наміри.

Президент Сербії Александар Вучич 13 грудня заявив, що «ситуація суттєво погіршуватиметься», якщо Косово ухвалить рішення про створення армії.