Прем’єр-міністр Косова прокоментував затримання сербів у Митровиці

Операція спецполіції на півночі Косова була проведена згідно з законом та не повʼязана з політикою, заявив прем’єр-міністр країни Рамуш Хардінай. Він уточнив, що «було затримано кількох підозрюваних у вбивстві політичного діяча Олівера Івановича».

«Хочу запевнити всіх громадян, що держава Косово та її сили не є й ніколи не будуть проти будь-якої етнічної або політичної групи», – запевнив Харадінай.

Підрозділи спецполіції Косова вранці 23 листопада заарештували чотирьох сербів. Це викликало занепокоєння в Косовській Митровиці, заселеній переважно сербами.​

У зв’язку з цим президент Сербії Александар Вучич скликав нараду з керівниками Збройних сил, поліції та служб безпеки. Відтак Вучич прийняв послів Росії й Китаю й поінформував їх про перебіг подій. В його заяві мовиться, що «Сербія ніколи не була у важчій ситуації».

Водночас речник косовської поліції Даут Ходжай заявив, що чотири особи затримані в рамках слідства у звʼязку з вбивством Олівера Івановича, одного з лідерів косовських сербів. Івановича в січні вбили невідомі, досі ні косовські ні сербські органи не повідомляли про перебіг слідств, які провадять.

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Сербські ЗМІ повідомляють, що в час ранкової операції спецполіції було чути постріли та що одного із заарештованих побили на очах у жінки й дітей. В місті розпочався протестний мітинг. Проходить сесія так званого кризового штабу чотирьох сербських общин.

Напередодні Вучич заявив, що до півночі Косова наближаються албанські підрозділи.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова.

Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.