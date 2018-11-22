Президент Сербії: албанські підрозділи пересуваються на північ Косова

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що албанські підрозділи наближаються до півночі Косова. Він не уточнив про які підрозділи йдеться та яка їхня кількість.

На зустрічі з представниками косовських сербів з приводу підвищення урядом Косово на 100% мита на товари які імпортують з Сербії, Вучич сказав, що албанські підрозділи ймовірно мають намір унеможливити перевезення товарів через озеро Ґазіводе.

Вучич закликав косовських сербів зберегти мир й ухилятися від конфронтації з албанцями.

Влада Косова 21 листопада запровадила мито в розмірі 100 відсотків на товари вироблені в Сербії та в Боснії і Герцеговині. Регіональна преса пише, що це було відповіддю на кількатижневу кампанію Сербії з метою заблокувати вступ Косова в Інтерпол. Кампанія була вдалою: Косово втретє підряд не отримало достатньої кількості голосів для членства в Інтерполу.

Запровадження стовідсоткового мита сербський президент назвав нецивілізованим та нерозумним й додав, що Сербія не буде запроваджувати таких заходів.

З косовських та незалежних джерел не надходило підтверджень щодо пересування косовських підрозділів до півночі Косова, тобто до районів заселених переважно сербами.