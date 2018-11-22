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22 Листопад 2018, Київ 18:30
Новини | Міжнародні

Президент Сербії: албанські підрозділи пересуваються на північ Косова

Вучич закликав косовських сербів зберегти мир й ухилятися від конфронтації з албанцями

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Президент Сербії Александар Вучич заявив, що албанські підрозділи наближаються до півночі Косова. Він не уточнив про які підрозділи йдеться та яка їхня кількість.

На зустрічі з представниками косовських сербів з приводу підвищення урядом Косово на 100% мита на товари які імпортують з Сербії, Вучич сказав, що албанські підрозділи ймовірно мають намір унеможливити перевезення товарів через озеро Ґазіводе.

Вучич закликав косовських сербів зберегти мир й ухилятися від конфронтації з албанцями.

Влада Косова 21 листопада запровадила мито в розмірі 100 відсотків на товари вироблені в Сербії та в Боснії і Герцеговині. Регіональна преса пише, що це було відповіддю на кількатижневу кампанію Сербії з метою заблокувати вступ Косова в Інтерпол. Кампанія була вдалою: Косово втретє підряд не отримало достатньої кількості голосів для членства в Інтерполу.

Президент Сербії Александар Вучич
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Запровадження стовідсоткового мита сербський президент назвав нецивілізованим та нерозумним й додав, що Сербія не буде запроваджувати таких заходів.

З косовських та незалежних джерел не надходило підтверджень щодо пересування косовських підрозділів до півночі Косова, тобто до районів заселених переважно сербами.

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