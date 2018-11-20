Тихоокеанські країни Кірибаті та Вануату стали новими членами Інтерполу

Тихоокеанські країни Кірибаті та Вануату стали новини членами Інтерполу.

Рішення було ухвалене під час засідання генеральної асамблеї Інтерполу в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Водночас Косово втретє не змогло отримати членство в Інтерполі.

Таким чином, членами організації стали 194 країни.

Інтерпол – міжнародна правоохоронна організація зі штаб-квартирою у французькому Ліоні, країни-учасники якої можуть допомагати партнерам затримувати підозрюваних на своїй території.

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