Сербський лідер обіцяє захищати «наших людей», якщо ООН виведе свої сили з Косова

Президент Сербії Александар Вучич 17 жовтня попередив про небезпеки, якщо ООН дослухається до закликів США щодо виведення місії з підтримання миру в Косові.

Вучич заявив, що виведення миротворців ООН з Косова не залишить його країні іншого вибору, крім як «захистити» етнічне сербське населення в своїй колишній провінції, яка проголосила незалежність від Сербії у 2008 році. Водночас сербський лідер не уточнив, до яких дій може вдатися Сербія в Косові.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі раніше закликала міжнародну організацію «ініціювати перегляд стратегії місії в Косові для розробки стратегії виходу». Лист такого змісту Гейлі надіслала на адресу генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша минулого тижня.