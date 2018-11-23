В Сербії почалася надзвичайна сесія уряду через ескалацію напруги в Косові

Через події на півночі Косова в сербському Белграді вранці 23 листопада скликали надзвичайну сесію уряду. Президент Александар Вучич о восьмій годині розпочав нараду з керівниками Збройних сил, поліції та служб безпеки.

Підрозділи спецполіції Косова вранці заарештували чотирьох сербів. Це викликало занепокоєння в Косовській Митровиці, заселеній переважно сербами.​

Речник косовської поліції Даут Ходжай заявив, що чотири особи затримані в рамках слідства у звʼязку з вбивством Олівера Івановича, одного з лідерів косовських сербів. Івановича в січні вбили невідомі, досі ні косовські ні сербські органи не повідомляли про перебіг слідств, які провадять.

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Сербські ЗМІ повідомляють, що в час ранкової операції спецполіції було чути постріли та що одного із заарештованих побили на очах у жінки й дітей. В місті розпочався протестний мітинг.

Напередодні Вучич заявив, що до півночі Косова наближаються албанські підрозділи.

Ситуація в Косові ускладнюється після запровадження владою в Приштині 21 листопада 100% мита на товари, які імпортують із Сербії.