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23 Листопад 2018, Київ 12:05
Новини | Міжнародні

В Сербії почалася надзвичайна сесія уряду через ескалацію напруги в Косові

Президент Сербії Александар Вучич почав нараду з керівниками правоохоронних служб через затримання сербів у Косово

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Через події на півночі Косова в сербському Белграді вранці 23 листопада скликали надзвичайну сесію уряду. Президент Александар Вучич о восьмій годині розпочав нараду з керівниками Збройних сил, поліції та служб безпеки.

Підрозділи спецполіції Косова вранці заарештували чотирьох сербів. Це викликало занепокоєння в Косовській Митровиці, заселеній переважно сербами.

Речник косовської поліції Даут Ходжай заявив, що чотири особи затримані в рамках слідства у звʼязку з вбивством Олівера Івановича, одного з лідерів косовських сербів. Івановича в січні вбили невідомі, досі ні косовські ні сербські органи не повідомляли про перебіг слідств, які провадять.

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Сербські ЗМІ повідомляють, що в час ранкової операції спецполіції було чути постріли та що одного із заарештованих побили на очах у жінки й дітей. В місті розпочався протестний мітинг.

Напередодні Вучич заявив, що до півночі Косова наближаються албанські підрозділи.

Ситуація в Косові ускладнюється після запровадження владою в Приштині 21 листопада 100% мита на товари, які імпортують із Сербії.

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