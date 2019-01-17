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17 Січень 2019, Київ 18:50
Політика

Дорогий гість Сербії. Путін зміцнює дружбу з балканським союзником

Белградський політичний пейзаж не змінюється, фото 17 жовтня, 2014

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Йована Георгіевська

У четвер до Белграда з офіційним візитом прибуває президент Росії Володимир Путін, популярність якого в православних, патріотичних і русофільських колах Сербії можна порівняти з популярністю багатьох місцевих політиків. Візит добре підготовлений: з Москви очікують численну делегацію, заплановано підписання різних двосторонніх договорів, а також масштабні маніфестації російсько-сербської дружби.

Гуляючи по центру сербської столиці, будь-який турист зверне увагу на дві характерні деталі: Белград незримими узами, як і раніше, пов’язаний з югославським президентом Йосипом Броз Тіто, який споглядає навколишній світ з десятків значків і кухлів, які продаються в кіосках у пішохідній зоні. І з якихось не кожному зрозумілих причин іноземний політик Володимир Путін є для Сербії майже настільки ж важливою особистістю, як червоний маршал. Якщо судити з сувенірів, то Путіна в Сербії люблять не менше, аніж Тіто: в тих же кіосках продаються російські прапори і майки з ликом Путіна. На декого написи сербською мовою: «Путін – мій президент».

За різними міським адресами, скажімо, в 21-му мікрорайоні Нового Белграда або на головній вулиці белградського району Земун, красуються графіті роботи футбольних уболівальників (на кшталт «Сербсько-російський блок», «Росія і Сербія»), що містять пояснення в любові і дружбі сербською і ламаною російською. Образ президента Росії в сербському стріт-арті опосередковано також пов’язаний з ідеєю про те, що Косово, що відкололося від країни в 2008 році, – це частина Сербії; мається на увазі, що за допомогою Путіна Приштина повернеться в рідну гавань.

Втім, президент Росії не єдиний дорогий сербському серцю росіянин – протягом останніх років у Белграді поставлені пам’ятники Миколі II і Юрію Гагаріну.

Атмосферу попереднього візиту Володимира Путіна в Белград зіпсувала жовтнева злива. Але ні військовому параду, ні російсько-сербській дружбі дощ не завадив
Атмосферу попереднього візиту Володимира Путіна в Белград зіпсувала жовтнева злива. Але ні військовому параду, ні російсько-сербській дружбі дощ не завадив

Володимир Путін приїжджає в Белград після майже п’ятирічної перерви: восени 2014 року за проливним дощем він був присутній на рідкісному для сучасної Сербії заході – військовому параді.

Сьогоднішній візит проходить на початку важливого для балканських країн року: вибори в Європарламент можуть по-новому висвітлити ставлення ЄС до реформ в Сербії, сусідня з Сербією Македонія насилу викручується з кризи, намагаючись відкрити собі дорогу в НАТО.

Як заявив президент Сербії Александр Вучич, в центрі уваги його переговорів з Путіним буде обговорення двох економічних і геополітичних питань – газового і косовського. Президента Росії супроводжує в його короткій балканської поїздці представницька делегація, в складі якої – міністр закордонних справ Сергій Лавров, ще три міністри, глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, а також генеральний директор Росатому Олексій Лихачов. В Белград приїдуть глава фонду «Сколково» і колишній віце-прем’єр уряду Аркадій Дворкович, генеральний директор РЖД Олег Бєлозоров, ректори кількох великих вишів з Москви і Петербурга.

Як очікується, представники двох країн підпишуть більше двох десятків угод в галузі економіки, розвитку інфраструктури та транспорту. Президент Вучич отримає від російських гостей орден Олександра Невського – «за великий особистий внесок в розвиток багатостороннього співробітництва з Російською Федерацією».

Сіті-менеджер Белграда Горан Весич оголосив, що на честь Путіна музичний фонтан на одному з центральних столичних перехресть, Славія, підсвічений кольорами сербського і російського прапорів. Мешканців Белграда, які живуть в центрі міста в четвер просять не виходити на балкони своїх квартир і не відкривати вікон «з метою забезпечення безпеки президента Росії». Автомобільний рух на деяких магістралях перекриють, але до останнього моменту було невідомо, за яким саме розкладом. Користувачі соцмереж в зв’язку з цим вправлялися в дотепності: просили двох президентів у четвер допомогти забрати дітей зі шкіл і дитячих садів. Графік перекриття вулиць оприлюднили тільки ввечері в середу.

Будівництво найбільшого православного храму на Балканах триває не перше десятиліття. Фото 2008 року
Будівництво найбільшого православного храму на Балканах триває не перше десятиліття. Фото 2008 року

Кульмінація урочистостей намічена на вечір: в зв’язку з приїздом дорогого російського гостя в Белграді зберуться громадяни з різних країв Сербії – за попередніми розрахунками, перед найбільшим, хоча поки не добудованим православним храмом на Балканах, собором Святого Сави, Путіна зустріне натовп з 70 тисяч осіб. Напередодні настільки важливої події на площі перед собором в терміновому порядку провели ремонт плитки, на плачевний стан якої городяни скаржаться не один рік.

Здається, в четвер увечері не всі зберуться на белградському пагорбі Врачар з власної волі: багатьох, в тому числі співробітників підприємств і установ бюджетної сфери, в організованому порядку доставлять з провінції на автобусах. Колони цих друзів Росії спершу пройдуть «почесним громадянським маршем підтримки Володимира Путіна» від вулиці Князя Михайла до Врачара, а потім на площі перед величезним собором відбудеться мітинг.

Організатори свята, маловідома організація «Центр з розвитку Белграда», заявляли, що до громадян з трибуни звернуться президенти двох країн, проте офіційною програмою візиту промови політиків у храму не передбачені. Багато хто вважає, що за «Центром» може стояти панівна в Сербії Сербська прогресивна партія, спадкоємиця Радикальної партії Воїслава Шешеля, не цілком відмовилася від націоналістичних поглядів свого колишнього лідера.

У соціальних мережах з’явилися скріншоти SMS-повідомлень, листування між партійними функціонерами і організаторами мітингу з різних сербських міст з громадянами: від доброзичливих запрошень взяти участь в мітингу в обмін на п’ять літрів молока або незначну суму грошей до погроз звільнення тих, хто відмовиться від поїздки в Белград.

Важливо розуміти, на якому внутрішньополітичному фоні проходить візит Путіна: в Белграді та інших містах Сербії вже шість тижнів щосуботи проходять громадянські протести, участь в яких беруть десятки тисяч осіб. Протести почалися після політично мотивованого побиття в місті Крушевац одного з лідерів сербської опозиції Бошка Обрадовіча. Серед вимог учасників цих мітингів – припинення політичного насильства панівної партії, свобода засобів масової інформації та інші гарячі питання суспільного порядку денного.

Кілька днів тому в Белграді пройшов масштабний мітинг у зв’язку з річницею вбивства в Косовській Митровиці сербського політика з Косова Олівера Івановича – цей злочин не розкрито; скликана, здавалося б, з іншого, трагічного, приводу демонстрація об’єктивно мала опозиційний характер. За оприлюдненими в 2018 році даними Freedom House, Сербія – єдина балканська країна, в якій скорочується простір демократичних свобод.

Тому багато експертів розглядають маніфестацію підтримки Путіна як свого роду контрмітинг. «Суботні протести – логічна відповідь громадян Сербії на хаос, в якому живе країна, – вважає белградський політолог Сербіянка Турайліч. – Приїзд Путіна в цей час – абсолютно випадковий збіг, але він дає владі чудовий привід для організації контрмітингу. Це спосіб довести «неслухняним» громадянам, що підтримують владу, а заодно і Путіна, в Сербії більше, ніж виступають проти панівної партії».

«Нас все ж більше» – впевнені учасники акції протесту в Белграді
«Нас все ж більше» – впевнені учасники акції протесту в Белграді

За словами Турайліч, правляча партія часто звозить людей на масові заходи, це в Сербії зовсім не новина: «Вучич розуміє, що жителі Белграда на скликаний ним мітинг добровільно не прийдуть; все, що він може, – зібрати, іноді під примусом, непоінформованих людей з провінції».

Журналіст і політичний аналітик Борис Варга вважає, що мітинг підтримки Путіна, за організаторами якого стоїть правляча партія, є прелюдією передвиборної кампанії: після початку щотижневих протестів в Сербії заговорили про можливість дострокових виборів. «Спроба влади довести, що і на вулиці вона впливовіша за своїх супротивників, – найкраще свідчення того, що демократія в Сербії є під загрозою», – говорить Варга в інтерв’ю Радіо Свобода.

На думку експерта, гібридна війна Росії і Заходу розгортається і в Сербії, причому позиція Белграда в цьому протистоянні визначена. У жовтні 2018 року під час візиту в Москву Александр Вучич відкрито критикував країни Заходу, які нібито підштовхують Македонію в НАТО. «Сербія, по ідеї, нейтральна країна, і коли її президент публічно ясно позначає свою упереджену позицію, це безсумнівно ставить Белград на сторону Росії», – вважає Варга. При цьому він нагадує: сербські політики цілком лояльні російському енергетичному лобі; Сербія – одна з небагатьох країн в Європі, які не запровадили санкції проти Росії після анексії Криму. Паралельно з цим Сербія веде переговори про вступ до ЄС.

Володимир Путін приїде і поїде, а Сербія залишиться наодинці зі своїми внутрішніми проблемами, в обстановці різкої незгоди між правлячою партією і протестно налаштованими громадянам. І багатьом часом здається, що, з огляду на зростаючу в країні мітингову активність, ключові суспільні проблеми, як і в Україні 2014 року, можуть бути вирішені на вулиці.

Оригінал публікації Російської служби Радіо Свобода читайте тут.

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