Сербія вимагає надзвичайної сесії Ради безпеки ООН через рішення Косова щодо армії

Сербія вимагає скликати надзвичайну сесію Ради безпеки ООН через рішення парламенту Косова про перетворення сил безпеки в регулярну армію. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, про це у зверненні до громадян увечері 14 грудня заявив президент Сербії Александар Вучич.

Вучич наголосив, що Сербія спроможна захистити сербів у Косові, не уточнюючи, який захист має на увазі.

Президент Сербії ствердив, що «зовсім ясна річ», що рішення косовського парламенту було ухвалене за згодою Сполучених Штатів Америки, Великої Британії й Німеччини. Вучич 14 грудня зустрівся з підрозділами Збройних сил Сербії на півдні країни й говорив з ними про їхні завдання.

Перед виступом на телебаченні Вучич прийняв посла Росії в Белграді Александра Чепуріна, який заявив, що передав сербському президентові повідомлення з Москви.

Речник миротворчих сил у Косові (КФОР) Вінченцо Ґрасо заявив, що ці сили гарантують безпеку й захищають всіх громадян. За його словами, Північноатлантичний альянс винесе відповідні висновки у звʼязку з рішенням парламенту Косова.

Парламент Косова 14 грудня схвалив закон про створення повноцінної армії, всупереч протестам Сербії, автономним краєм якої ця країна була до 2008 року. Голосування щодо перетворення сил надзвичайного реагування на професійну армію було майже одностайним, його бойкотували законодавці, що представляють сербську меншину чисельністю 120 тисяч людей (у цілому населення Косова, за даними 2017 року, становить 1 мільйон 920 тисяч людей).

Сполучені Штати підтримують дії Косова, але водночас намагаються заспокоїти опонентів створення армії, вказуючи, що цей процес триватиме «багато років».

Белград і етнічні серби в Косові рішуче виступили проти створення армії Косова, називаючи це порушенням резолюції ООН. Вони побоюються, що цей крок використовуватиметься проти сербської меншини країни. Влада у косовській столиці Приштині заперечує такі наміри.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ назвав рішення парламенту Косова несвоєчасним.