Столтенберґ «шкодує» через рішення Косова створити армію

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає несвоєчасним рішення парламенту Косова створити повноцінну армію. Відповідну заяву він поширив 15 грудня.

«Мені шкода, що це рішення було ухвалене попри тривогу, яку висловлювало НАТО. Хоча адаптація Сил безпеки Косова загалом є питанням вибору Косова, ми чітко дали зрозуміти, що цей крок несвоєчасний», – стверджує генеральний секретар Альянсу.

За його словами, НАТО підтримує розвиток Сил безпеки Косова в їхньому нинішньому вигляді. Зміна мандату, за його словами, змушує Альянс переглянути рівень своєї залученості у роботу косовських збройних сил.

Тим не менш, додає Столтенберґ, НАТО лишається відданим ідеї безпечного середовища в Косово і стабільності на Західних Балканах. Він закликав усі зацікавлені сторони докласти зусиль, аби рішення перетворити Сили безпеки Косова на армію не призвело до подальшого росту напруги в регіоні.

14 грудня парламент Косова схвалив закон про створення повноцінної армії – всупереч протестам Сербії, автономним краєм якої ця країна була до 2008 року.

Белград і етнічні серби в Косові рішуче виступили проти створення армії Косова, називаючи це порушенням резолюції ООН. Вони побоюються, що цей крок використовуватиметься проти сербської меншини країни. Влада у косовській столиці Приштині заперечує такі наміри.

Президент Сербії Александар Вучич 13 грудня заявив, що «ситуація суттєво погіршуватиметься», якщо Косово ухвалить рішення про створення армії.