Парламент Косова схвалив створення армії, попри протест сербів

Парламент Косова 14 грудня схвалив закон про створення повноцінної армії, всупереч протестам Сербії, автономним краєм якої ця країна була до 2008 року. Голосування щодо перетворення сил надзвичайного реагування на професійну армію було майже одностайним, його бойкотували законодавці, що представляють сербську меншину чисельністю 120 тисяч людей (у цілому населення Косова, за даними 2017 року, становить 1 мільйон 920 тисяч людей).

Сполучені Штати підтримують дії Косова, але водночас намагаються заспокоїти опонентів створення армії, вказуючи, що цей процес триватиме «багато років». Посол США в Приштині Філіп Коснет сказав, що «природно, що Косово як суверенна, незалежна країна матиме можливість самооборони».

Белград і етнічні серби в Косові рішуче виступили проти створення армії Косова, називаючи це порушенням резолюції ООН. Вони побоюються, що цей крок використовуватиметься проти сербської меншини країни. Влада у косовській столиці Приштині заперечує такі наміри.

Президент Сербії Александар Вучич 13 грудня заявив, що «ситуація суттєво погіршуватиметься», якщо Косово ухвалить рішення про створення армії.