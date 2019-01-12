Сербія: тисячі людей мітингують проти президента

Тисячі людей зібралися в Белграді на мітинг проти президента Сербії Олександра Вучича, якого вони звинувачують у придушенні свободи ЗМІ та тиску на опозицію.

Вони пройшли центром міста, викрикуючи «Зрада, зрада!» та «Вучич – злодій». Деякі носили плакати з написом «Піднімися, Сербіє» або «Почали».

Менші акції протесту були проведені в містах Нові-Сад, Крагуєвацк, Курсумлія, Крушевац, Ужице та Пожезі, повідомили на місцевому телеканалі RTS.

Демонстрації розпочалися після того, як у листопаді побили опозиційного політика Борка Стефановича, що викликало заклики до припинення політичного насильства в Сербії. Зараз триває шостий тиждень протестів.

Згуртована група опозиційних партій, яка називала Альянс за Сербію, звинувачувала Сербську прогресивну партію Вучича (SNS) у нападі на Стефановича. Влада заперечує причетність.

Офіційно президент в Сербії відіграє переважно церемоніальну роль, але прогресивна партія Вучича домінувала у парламенті з 2012 року. Вучич був обраний на п'ятирічний термін на посаду президента у 2017 році після того, як обіймав посаду прем'єр-міністра.