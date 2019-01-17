Сербія: Белград готується до прийому Путіна

Президент Росії Володимир Путін прибуде сьогодні до Сербії з офіційним візитом. Як повідомили в адмінстрації президента Сербії Олександра Вучича, він зустрінеться з російським колегою в аеропорту «Нікола Тесла» в Белграді. Це буде їхня 14-а зустріч, після майже п’ятирічної перерви.

У балканській редакції Радіо Свобода повідомляють про масштабну підготовку до візиту російського президента до Белграда, оскільки Путін, як зазначають, є одним із найпопулярніших іноземних лідерів у Сербії.

Також анонсувалося, що під час візиту планується вручити Вучичеві російський орден імені Олександра Невського.

Володимир Путін раніше заявляв журналістам, що однією із можливих тем, які він планує обговорити з Вучичем, є продовження сухопутної нитки газопроводу «Турецький потік», будівництво якого Росія має намір завершити до кінця цього року.

«Один з них передбачає транспортування палива по маршруту Болгарія – Сербія – Угорщина з виходом на газорозподільний центр в австрійському Баумгартені. У цьому випадку Сербія буде не тільки використовувати російський газ, але і забезпечувати його транзит. Зрозуміло, це забезпечить відчутну вигоду сербській економіці, дозволить створити нові робочі місця, зміцнить енергобезпеку країни і в цілому Центральної і Південно-Східної Європи. Участі Сербії в проекті сприятиме і підписана в 2017 році з «Газпромом» «дорожня карта» модернізації та розширення національної газотранспортної мережі», – сказав Путін в інтерв’ю сербсьому виданню «Політика», опублікованому на сайті адміністрації російського президента.

Планується, Путін прибуде до Белграда у супроводі офіційної делегації, куди також увійдуть, зокрема, міністр закордонних справ Сергій Лавров та керівник «Газпрому» Олексій Міллер.

Проект «Турецький потік» виник після того, як наприкінці 2014-го зазнав провалу попередній схожий проект «Газпрому», «Південний потік».

Після того, як Туреччина збила російський літак Су-24 поблизу турецько-сирійського кордону, звинувативши його в порушенні свого повітряного простору, відносини двох країн різко погіршилися. Проте в жовтні 2016 року Росія і Туреччина підписали угоду про реалізацію «Турецького потоку».

У травні 2017 року «Газпром» заявив про початок будівництва морської ділянки «Турецького потоку». Потужність двох ниток газогону має становити по 15,75 мільярда кубометрів кожна. Будівництво планують завершити до кінця 2019 року.