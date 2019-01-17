Сербія: Белград готується до прийому Путіна

Президент Росії Володимир Путін прибуде сьогодні до Сербії з офіційним візитом. Як повідомили в адмінстрації президента Сербії Олександра Вучича, він зустрінеться з російським колегою в аеропорту «Нікола Тесла» в Белграді. Це буде їхня 14-а зустріч, після майже п’ятирічної перерви.
У балканській редакції Радіо Свобода повідомляють про масштабну підготовку до візиту російського президента до Белграда, оскільки Путін, як зазначають, є одним із найпопулярніших іноземних лідерів у Сербії.
Також анонсувалося, що під час візиту планується вручити Вучичеві російський орден імені Олександра Невського.
Володимир Путін раніше заявляв журналістам, що однією із можливих тем, які він планує обговорити з Вучичем, є продовження сухопутної нитки газопроводу «Турецький потік», будівництво якого Росія має намір завершити до кінця цього року.
«Один з них передбачає транспортування палива по маршруту Болгарія – Сербія – Угорщина з виходом на газорозподільний центр в австрійському Баумгартені. У цьому випадку Сербія буде не тільки використовувати російський газ, але і забезпечувати його транзит. Зрозуміло, це забезпечить відчутну вигоду сербській економіці, дозволить створити нові робочі місця, зміцнить енергобезпеку країни і в цілому Центральної і Південно-Східної Європи. Участі Сербії в проекті сприятиме і підписана в 2017 році з «Газпромом» «дорожня карта» модернізації та розширення національної газотранспортної мережі», – сказав Путін в інтерв’ю сербсьому виданню «Політика», опублікованому на сайті адміністрації російського президента.
Планується, Путін прибуде до Белграда у супроводі офіційної делегації, куди також увійдуть, зокрема, міністр закордонних справ Сергій Лавров та керівник «Газпрому» Олексій Міллер.
Проект «Турецький потік» виник після того, як наприкінці 2014-го зазнав провалу попередній схожий проект «Газпрому», «Південний потік».
Після того, як Туреччина збила російський літак Су-24 поблизу турецько-сирійського кордону, звинувативши його в порушенні свого повітряного простору, відносини двох країн різко погіршилися. Проте в жовтні 2016 року Росія і Туреччина підписали угоду про реалізацію «Турецького потоку».
У травні 2017 року «Газпром» заявив про початок будівництва морської ділянки «Турецького потоку». Потужність двох ниток газогону має становити по 15,75 мільярда кубометрів кожна. Будівництво планують завершити до кінця 2019 року.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ