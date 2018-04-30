«Газпром»: завершено будівництво першої нитки «Турецького потоку»

Російський «Газпром» заявив про завершення будівництва першої нитки підводного газопроводу «Турецький потік». Про це мовиться у повідомленні на сайті підприємства.

«Реалізація проекту «Турецький потік» успішно триває. Пройдено важливий етап – побудована перша нитка газопроводу. Темп будівництва – високий. З 7 травня 2017 року, коли почалася трубоукладальна кампанія, сумарно за двома ниткам побудований вже 1161 кілометр морського газопроводу, що становить 62% від його загальної протяжності. «Турецький потік», без сумніву, зіграє велику роль у зміцненні енергетичної безпеки Туреччини і Європи», – цитують у повідомленні голову правління «Газпрому» Олексія Міллера.

У травні 2017 року «Газпром» заявив про початок будівництва морської ділянки «Турецького потоку». Потужність двох ниток газогону має становити по 15,75 мільярда кубометрів кожна. Будівництво планують завершити до кінця 2019 року.

Проект «Турецький потік» виник після того, як наприкінці 2014-го зазнав провалу попередній схожий проект «Газпрому», «Південний потік». Але він весь час наражався на перешкоди.

Деякі експерти називали проект «Турецький потік», який мав за головну мету оминути Україну, політичним блефом Росії, що не мав економічного обґрунтування – зокрема, через значне зниження світових цін на енергоносії, пошуки країнами ЄС альтернативних російським джерел газу і через відсутність сподіваного фінансування від очікуваних західних учасників проекту.

Після того, як Туреччина збила російський літак Су-24 поблизу турецько-сирійського кордону, звинувативши його в порушенні свого повітряного простору, відносини двох країн різко погіршилися. Проте в жовтні 2016 року Росія і Туреччина підписали угоду про реалізацію «Турецького потоку».