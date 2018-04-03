Путін прибув до Анкари, де зустрінеться з Ердоганом і президентом Ірану

Президент Росії Володимир Путін прибув до Анкари, де 3 квітня він зустрінеться з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом у рамках своєї першої поїздки за кордон після переобрання.

Кремль оголосив, що Путін і Ердоган проведуть урочисту церемонію закладання атомної електростанції Аккуйю. Об’єкт будується за участю Росії.

Очікується також, що вони обговорять питання двосторонньої торговельно-економічної співпраці, детальну інформацію про плани Туреччини з купівлі в Росії ракетних систем класу «земля-повітря» С-400, а також ситуацію в Сирії. 4 квітня лідери Росії і Туреччини зустрінуться в Анкарі з президентом Ірану Хасаном Роугані для тристоронніх переговорів щодо сирійського конфлікту.

Відносини між Росією і Туреччиною зіпсувалися після того, як турецькі літаки збили російський військовий літак поблизу сирійського кордону в листопаді 2015 року. Однак Путін і Ердоган пізніше заявили, що їм вдалося налагодили зв’язки. Водночас відносини цих країн із Заходом продовжували погіршуватися.

Анкара надала «Росатому» ліцензію на будівництво, щоб почати роботу над першим блоком атомної електростанції Аккуйю на середземноморському узбережжі Туреччини.

Туреччина очікує, що перша атомна електростанція почне функціонувати до 2023 року, але проект з будівництва з оціночною вартістю 20 мільярдів доларів неодноразово відкладався.

Дві країни також будують трубопровід «Турецький потік», який, за оцінками, коштуватиме понад 12 мільярдів доларів, для транспортування російського газу до Туреччини.