Путін заявив про відновлення відносин між Росією і Туреччиною

Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з колегою з Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, що відбулася в російському місті Сочі, заявив, що відносини двох країн можна вважати відновленими майже в повному обсязі.

За його словами, товарообіг між Росією й Туреччиною за перші місяці цього року зріс на 38 відсотків після того, як за минулий рік він скоротився на 30 відсотків.

Путін додав, що Росія і Туреччина продовжують тісно співпрацювати практично за всіма напрямками, зокрема щодо безпеки і сирійського врегулювання.

Ердоган іще перед тим, як вилетіти на цю зустріч, назвав у Стамбулі раніше 13 листопада Путіна «мій любий друг».

Президент Туреччини заявив, що має намір обговорити в Росії технічні деталі плану закупівлі Анкарою в Москви зенітно-ракетних систем С-400.

Попереднього разу обидва президенти зустрічалися в Анкарі 28 вересня.

Відносини між Росією і Туреччиною різко погіршилися після того, як у листопаді 2015 року Туреччина збила військовий літак Росії поблизу кордону з Сирією. За даними Анкари, які підтвердили в НАТО, російський літак порушив турецький повітряний простір, незважаючи на численні попередження. Москва далі заперечує це.

Але після невдалої спроби перевороту в Туреччині влітку 2016 року і масштабної кампанії придушення десятків тисяч «неблагонадійних» влада Туреччини, зазнавши гострої критики Заходу, знову звернулася до Росії. Ердоган і Путін почали відновлювати зв’язки.

При цьому обидві сторони беруть участь у подіях у Сирії з протилежних боків. Росія надає вирішальну воєнну і дипломатичну підтримку режимові авторитарного президента Сирії Башара аль-Асада, з розстрілів військами якого масових противладних протестів у Сирії почалася громадянська війна, що призвела до загибелі сотень тисяч людей. Туреччина підтримує частину противладних сирійських сил, які домагаються скинення Асада.