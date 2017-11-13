Путін та Ердоган зустрінуться в Сочі 13 листопада

Президент Росії Володимир Путін 13 листопада зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом на російському чорноморському курорті Сочі.

Кремль 10 листопада заявив, що Путін і Ердоган планують обговорити регіональні та міжнародні питання, включно зі «спільною боротьбою з тероризмом» та зусиллями, спрямованими на припинення війни в Сирії.

Очікується, що сторони також обговорять перспективи двосторонньої торгівлі та співпраці в енергетичному секторі.

Росія надає військову та дипломатичну підтримку урядові сирійського президента Башара Асада впродовж усієї війни, яка почалася з придушення масових протестів у 2011 році і призвела до сотень тисяч жертв. Туреччина підтримує повстанців, які хочуть усунення Асада.

Нині Росія та Туреччина разом з Іраном є інціаторами переговорів щодо сирійського конфлікту в столиці Казахстану Астані.