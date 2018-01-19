«Газпром» заявляє про отримання дозволу на будівництво другої нитки «Турецького потоку»

Російська компанія «Газпром» заявляє про отримання дозволу на будівництво другої нитки газопроводу «Турецький потік» по дну Чорного моря в обхід України.

«По дипломатичних каналах «Газпром» одержав дозвіл органів влади Туреччини на будівництво другої нитки морської ділянки газопроводу до узбережжя Туреччини», – йдеться в повідомленні.

У «Газпромі» заявляють, що реалізація проекту «Турецький потік», відповідно до плану, реалізується одночасно на трьох ділянках: на березі в Росії й Туреччині, а також у Чорному морі.

«Сьогодні було одержано дозвіл на укладання другої нитки у Винятковій економічній зоні та територіальних водах Туреччини. Таким чином, усі необхідні дозволи з боку уряду Турецької Республіки для морського укладання газопроводу «Турецький потік» одержано. Тепер абсолютно точно обидві нитки газопроводу будуть запущені в експлуатацію в строк, до кінця 2019 року», – заявив голова компанії «Газпром» Олексій Міллер.

За даними російської компанії, на морській ділянці укладено понад 760 кілометрів сумарно за двома нитками, а будівництво ділянки берегового примикання в Росії наближається до завершення.

У травні 2017 року «Газпром» заявив про початок будівництва морської ділянки «Турецького потоку». Потужність двох ниток газогону має становити по 15,75 мільярда кубометрів кожна. Будівництво планують завершити до кінця 2019 року.

Проект «Турецький потік» виник після того, як наприкінці 2014-го зазнав провалу попередній схожий проект «Газпрому», «Південний потік». Але він весь час наражався на перешкоди.

Деякі експерти називали проект «Турецький потік», який мав за головну мету оминути Україну, політичним блефом Росії, що не мав економічного обґрунтування – зокрема, через значне зниження світових цін на енергоносії, пошуки країнами ЄС альтернативних російським джерел газу і через відсутність сподіваного фінансування від очікуваних західних учасників проекту.

Після того, як Туреччина збила російський літак Су-24 поблизу турецько-сирійського кордону, звинувативши його в порушенні свого повітряного простору, відносини двох країн різко погіршилися. Проте в жовтні 2016 року Росія і Туреччина підписали угоду про реалізацію «Турецького потоку».