Путін у Белграді: Росія й Сербія розширюють співробітництво

Сербія залишається стратегічним партнером Росії на Балканах. Про це заявили президенти двох держав, Володимир Путін і Александар Вучич, у перебігу розмов у Белграді. Був це четвертий візит глави російської держави до Сербії та його 14-а зустріч з нинішнім президентом країни. Під час візиту було підписано 21 угоду про співробітництво в ланках енергетики, інфраструктури, освіти, торгівлі, оборони й туризму. Російський президент вручив Вучичу орден імені Олександра Невського. Вперше в своїй історії державне телебачення Сербії упродовж кількох годин у прямому ефірі транслювало візит одного закордонного урядовця.

​Після прибуття до Белграда Путін і Вучич поклали вінки до пам’ятника червоноармійцю на Кладовищі визволителів Белграда. Сербські та російські джерела промовчали факт, що там поховані не анонімні червоноармійці, а останки 960 бійців Третього українського фронту, які загинули восени 1944 року. Більше двох третин вояків цього фронту були українцями.

Белград ігнорує міжнародні санкції проти Росії

Товарообмін між двома країнами становить приблизно два мільярди доларів в рік, з великим дефіцитом на сербському боці. Сербія імпортує з Росії переважно енергоресурси, вивозить фрукти, текстиль, молочні вироби, медикаменти.

Основна проблема Сербії полягає в тому, що вона немає достатньо якісних та конкурентноспроможних товарів для російського ринку. Белград не приєднався до міжнародних санкцій проти Росії внаслідок анексії Криму й це відкрило для нього певні шляхи до російських покупців.

Із нагоди візиту Путіна, до сербської столиці прибуло понад 50 тисяч громадян з інших міст. Йшлося переважно про активістів правлячої Сербської прогресивної партії, лідером котрої є президент Вучич. Вони вітали глав держав біля храму Святого Сави, для будівництва котрого Росія надала 20 мільйонів євро.

Сербська преса зазначає, що Путін – найпопулярніший міжнародний діяч в Сербії. В країні є село Путіново, є горілка «путінівка», нещодавно побудували й церкву котру називають «путінівкою». На кожному кроці в Белграді можна купити російський прапор, кашкет та майку із зображенням глави російської держави.

Не всі згідні з глорифікацією Путіна та Росії: в Новому Саді та кількох містах краю Воєводина, що на півночі Сербії, були розкидані летючки, на яких англійською мовою було написано: «Путіне, іди додому!»

Сербський президент постійно радиться з Путіним

Приймаючи орден імені Олександра Невського, президент Сербії сказав, що «сербський народ ніколи не забуде» що Росія 2015 року проголосувала проти резолюції Ради безпеки ООН, якою вбивство силами боснійських сербів понад восьми тисяч боснійців у Сребрениці 1995 року було визнано геноцидом. Таке рішення виніс особисто президент Путін, сказав Вучич. Сербський президент назвав себе прихильником «найтісніших та найтепліших відносин й співробітництва з Росією».

Російський президент після розмов зазначив, що Москва виступає за «взаємне» ухвалення рішення, коли йдеться про відносини Сербії й Косова. Він додав, що Москва сприяє розвиткові оборонної спроможності Сербії. А глава сербської держави сказав, що він постійно звертається за порадою до Путіна. За його словами, найближчим часом не слід очікувати врегулювання відносин із Косовом, оскільки влада в Приштині не готова до серйозних переговорів.

Транспорт у Белграді 17 січня від ранку був фактично паралізований. Заходи безпеки забезпечували сім тисяч поліцейських. Російського президента на кожному кроці охороняли кілька десятків працівників його служби безпеки. Про перебіг візиту повідомляли понад 600 сербських, російських та закордонних журналістів.

Незважаючи на патетичні заяви, вартість нині підписаних угод становить лише 230 мільйонів доларів. Та ще одне: Росія від 2010 року інвестувала до Сербії півтора мільярда доларів, а країни Євросоюзу в десять разів більше – 15 мільярд доларів.