Українські військові інженери вирушили до Косова

Підрозділ українських військових інженерів вирушив до Косова для робіт з розмінування та налагодження інфраструктури. Про це повідомили 16 грудня у прес-службі міністерства оборони України.

Українські військові проведуть у Косові півроку у складі Багатонаціональних сил KFOR.

За словами командира українського національного контингенту майора Сергія Ковальчука перед ротацією кожен кандидат пройшов посилену підготовку та ретельний відбір.

«Заняття були організовані не лише зі специфіки, скажімо, мінно-вибухових речовин, з якими ми там стикнемося, але й з ретельним аналізом останніх політичних та соціальних тенденцій цього регіону. Крім англійської мови всі наші військовослужбовці можуть привітатись, поставити елементарні запитання та повідомити про небезпеку мовою місцевого населення Косово. Також весь особовий склад навчений надавати невідкладну першу медичну допомогу при травмах та пораненнях», – розповів Ковальчук.

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У міністерстві зазначили, що відбір військовослужбовців був ретельним, а на кожне місце претендувало декілька кандидатів.

«Головними критеріями відбору до контингенту були досвід участі в бойових діях, відмінна фахова підготовка, знання іноземних мов та відсутність попередніх миротворчих місій», – ідеться у повідомленні.

Першим завданням українських військових буде підготовка до відновлення однієї з магістральних доріг, яка проходить між важливими пунктами інфраструктури регіону. Це цілий комплекс робіт як з розмінування, так і з підготовки майданчиків для роботи важкої дорожньої техніки.

Український національний контингент знаходиться у Косово у складі міжнародних сил з підтримки миру під патронатом НАТО–KFOR. Сили KFOR були створені відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН та вступили в Косово 12 червня 1999 року.