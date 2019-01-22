У Росії порушили справу проти слідчого СБУ за «перешкоджання діяльності» Вишинського

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти слідчого СБУ, який притягнув до відповідальності підозрюваного у державній зраді керівника «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського.

«СК Росії по відношенню до Андрія Просняка порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 144, частиною 2 статті 299 Кримінального кодексу Росії (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста і незаконне притягнення до кримінальної відповідальності)», – йдеться у повідомленні.

Просняк очолює слідчий відділ Головного управління Служби безпеки України.

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Затриманому 15 травня в Києві Вишинському інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Він усі звинувачення відкидає.

За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Як заявляють у СБУ, щомісяця він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, які надходили з Росії через Сербію.