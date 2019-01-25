Розгляд касації щодо затримання Вишинського перенесли на березень

Перша судова палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду перенесла розгляд касаційної скарги адвокатів керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського на 20 березня 2019 року, повідомляє прес-служба суду.

Таким чином суд задовольнив клопотання Вишинського і уможливив його особисту участь у судовому засіданні під час розгляду касаційної скарги. Ця скарга стосується ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 28 травня 2018 року, а також ухвалу Апеляційного суду Херсонської області від 5 червня того ж року.

У травні минулого року Херсонський суд відмовився відкрити провадження за скаргою на затримання Вишинського. У червні Апеляційний суд не став відкривати провадження на апеляційну скаргу адвокатів керівника «РИА Новости Украина» на цю ухвалу.

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Таким чином, до 20 березня Вишинського, який зараз перебуває в Херсонському слідчому ізоляторі, мають доставити до Кримінального касаційного суду при Верховному суді в Києві.

Затриманому 15 травня в Києві Вишинському інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Він усі звинувачення відкидає.

За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Як заявляють у СБУ, щомісяця він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, які надходили з Росії через Сербію.