Прокуратура передала в суд справу львів’янина за «статті антиукраїнського характеру»

Львівська прокуратура повідомляє, що направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні проти 57-річного львів’янина, який «позиціонував себе українським журналістом» і «упродовж 2014-2016 років систематично виконував замовлення іноземних інформаційних агенцій, які діють на території Росії».

За повідомленням, проти колишнього працівника органів внутрішніх справ порушили справу за статтею «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності».

Обвинувальний акт направили у Сихівський районний суд Львова.

«Зловмисник позиціонував себе українським журналістом, проте, готував тенденційні статті антиукраїнського характеру, які за своїм змістом принижують національні почуття українців, заперечують їх право на власну державність і самостійність у вирішенні внутрішніх та зовнішніх питаннях», – йдеться в повідомленні.

Згідно з санкцією статті, підозрюваний може бути покараний штрафом або позбавлений волі терміном до 5 років. Імені підозрюваного в прокуратурі не згадують.

У травні минулого року СБУ затримала керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якому інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Як заявляють у СБУ, щомісяця він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, які надходили з Росії через Сербію. Вишинський, якому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним, усі звинувачення відкидає.