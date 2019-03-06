Обинувачення проти Вишинського направили до суду, йому загрожує до 15 років в’язниці

Прокуратура АР Крим направила до Подільського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського для розгляду по суті, повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомили у прокуратурі, Вишинський керував «незаконно діючим в Україні ресурсом… з метою проведення підривної діяльності проти України».

За версією прокуратури АРК, протягом декількох років за допомогою «РИА Новости-Украина» український медіапростір «наповнювалося спотвореною інформацією про події в Україні, зокрема, всіляко виправдовувалася окупація півострова Крим Росією».

Цього тижня обвинуваченого етапують із СІЗО Херсона до Києва.

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді і веденні підривної інформаційної діяльності проти України.

За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Щомісяця, за даними слідства, він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, ці гроші, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Вишинський усі звинувачення відкидає. З моменту затримання він перебуває в СІЗО.

2 липня 2018 року перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що Україна готова розглянути внесення Вишинського в списки на обмін.