Керівника «РИА Новости Украина» цього тижня етапують із СІЗО Херсона до Києва – омбудсмен

Підозрюваного у державній зраді головного редактора видання «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського етапують цього тижня з СІЗО Херсона до ізолятора в Києві, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Вишинского 9 березня буде етаповано з херсонського до київського СІЗО. 20 березня Касаційний кримінальний суд Верховного суду України повинен розглянути скаргу Кирила Вишинського на незаконність його затримання», – повідомила омбудмен на сторінці у Facebook.

Денісова повідомила, що зустрілася з Уповноваженою з прав людини в Росії Тетяною Москальковою і говорила з нею не лише про Вишинського, а й про Едема Бекірова, Павла Гриба, Володимира Дудку та захоплених біля Керченської протоки українських моряків.

«Москалькова повідомила, що Андрію Ейдеру та Андрію Артеменку проведено обстеження, зараз вони проходять медичне лікування. Василь Сорока цього тижня проходить медичне обстеження для подальшої операції», – написала Денісова.

8 лютого суд у Херсоні продовжив до 8 квітня арешт керівнику «РИА Новости Украина» Кирилу Вишинському. Затриманому 15 травня минулого року в Києві Вишинському інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Він усі звинувачення відкидає.

За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Як заявляють у СБУ, щомісяця він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, які надходили з Росії через Сербію.