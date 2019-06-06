Медіарух у своєму зверненні до Зеленського згадав про журналістів Асєєва та Семену

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» у День журналіста закликав президента України Володимира Зеленського сприяти реформам української медійної галузі. Звернення оприлюднив портал «Детектор медіа».

Його автори заявили, що «останні п’ять років були дуже болісними для українських журналістів». Зокрема, вони згадали про кримського журналіста, автора проекту Радіо Свобода Крим.Реалії Миколу Семену та автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва.

«Було вбито наших колег Павла Шеремета, Сергія Ніколаєва, прямо зараз у стані медичної коми перебуває черкаський журналіст Вадим Комаров, який постраждав внаслідок жорстокого нападу в Черкасах. У полоні так званої «ДНР» ось уже два роки перебуває журналіст Станіслав Асєєв, отримав умовний вирок та підписку про невиїзд із Криму журналіст Микола Семена, а журналіста Романа Сущенка Кремль засудив до 12 років колонії суворого режиму. Сотні наших колег за ці роки побували в заручниках, стали вимушеними переселенцями та постраждали через тиск і погрози внаслідок своєї професійної діяльності», – йдеться у зверненні.

Медіарух запропонував Зеленському сім кроків для зміни медійної галузі:

підзвітність президента через зустрічі зі ЗМІ;

особистий контроль розслідування вбивств та нападів на журналістів;

сприяння розвитку суспільного мовлення;

підтримка медіареформ;

деолігархізація медіа;

сприяння незалежності медіарегулятора;

гарантія збереження та продовження заходів, спрямованих на захист інформаційного простору від гібридної агресії Росії.

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» створений у лютому 2019 року. Ініціаторами створення руху стали Інститут масової інформації, ГО «Детектор медіа», Фундація «Суспільність», МГО «Інтерньюз Україна», ГО «Інститут демократії імені Пилипа Орлика» та інші.