У День свободи преси Клімкін згадав про журналіста Асєєва, якого 2 роки утримують бойовики

Український журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, якого утримують підтримувані Росією бойовики з угруповання «ДНР», майже два роки перебуває за ґратами, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Сьогодні у Всесвітній день свободи преси-2019 багато героїчних жінок і чоловіків, які пожертвували своєю свободою заради правди, незаконно перебувають за ґратами. Станіслав Асєєв один із них. Російські найманці викрали його й утримують у жахливих умовах вже два роки», – написав Клімкін 3 травня в Twitter.

Журналіст перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше підконтрольне Росії угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України. Він не потрапив на останній великий обмін у грудні 2017 року.

Починаючи з 1994 року, 3 травня відзначають Всесвітній день свободи преси. У грудні 1993 року його проголосила Генеральна асамблея ООН.