21 травня у Центральній бібліотеці Слов’янська вперше на Донбасі презентували книгу журналіста Станіслава Асєєва «В ізоляції. Дописи про Донбас». Презентація відбулася під час прямого ефіру Радіо Донбас.Реалії. Журналісти та мешканці міста обговорили значення вільної журналістики на окупованих Росією територіях, поміркували над шляхами реінтеграції жителів Донецька та Луганська та роллю медіа у цій реінтеграції. У підсумку Центральна бібліотека Слов’янська отримала кілька десятків екземплярів книги, яку тепер зможуть прочитати усі охочі. Станіслав Асєєв (Станіслав Васін), журналіст і автор Радіо Свобода, перебуває в полоні російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу з травня або червня 2017 року за звинуваченням у «шпигунстві на користь України».