НСЖУ закликала активізувати зусилля для звільнення Станіслава Асєєва

Національна спілка журналістів України в день професійного свята нагадала про утримуваного бойовиками угруповання «ДНР» у Донецьку журналіста Радіо Свобода Станіслава Асєєва.

«Сьогодні в Україні відзначається День журналіста. Тим часом цими днями виповнилося два роки відтоді, як стало відомо про зникнення донецького журналіста Станіслава Асєєва. Весь цей час проросійська «влада» в Донецьку незаконно утримує журналіста Радіо Свобода в ув’язненні. Автора, завдяки якому багатомільйонна аудиторія дізнавалася правду про життя в окупованому місті, звинувачують у шпигунстві. Переговори з визволення полоненого українця не дали результату. Стан здоров’я колеги викликає велику тривогу», – ідеться в повідомленні голови НСЖУ Сергія Томіленка у Facebook.

«Вчора, 5 червня, в Мінську відбулася зустріч Тристоронньої контактної групи, склад якої з українського боку оновлений. Маємо надію, що питання визволення полонених стане одним із ключових у роботі українських представників. Закликаємо докласти всіх зусиль під час переговорів для визволення з полону журналіста Станіслава Асєєва», – вказує НСЖУ у своєму зверненні.

Журналістське об’єднання звернулося до ряду авторитетних міжнародних інституцій, серед яких ООН, Рада Європи та інші, колег-журналістів в Україні та за кордоном з проханням сприяти звільненню Асєєва.

Журналіст перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше підконтрольне Росії угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України. Він не потрапив на останній великий обмін у грудні 2017 року.