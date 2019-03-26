Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Березень 2019, Київ 13:52
Новини | Політика

Польський Центр моніторингу свободи преси закликає звільнити Асєєва з ув’язнення «ДНР»

Журналіст перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року

Дивитись коментарі

Польський Центр моніторингу свободи преси (орган Спілки журналістів Польщі, CMWP SDP) виступив із заявою з вимогою звільнення українського журналіста Станіслава Асєєва, який півтора роки перебуває в ув’язненні російських гібридних сил у Донецьку.

Організація нагадує, що Асєєва утримують в незаконній в’язниці, там його катували, а також що представникам міжнародних організацій відмовляють у доступі до нього. Журналіст не може відправляти або отримувати листи або телефонувати.

Читайте також: Асєєв нищив схеми пропаганди та міф, що Росія рятувала російськомовних від нацистів – Андрушевська

«CMWP SDP нагадує, що свобода і незалежність журналістів є основним елементом дотримання принципу свободи слова в суспільстві. Це право включає свободу поглядів і отримання та поширення інформації й ідей без втручання державних органів і незалежно від державних кордонів», – зазначається у заяві.

Як полоненого українського журналіста перетворили на «шпигуна» | «Донбас.Реалії» (відео)
Embed
Як полоненого українського журналіста перетворили на «шпигуна» | «Донбас.Реалії» (відео)

No media source currently available

0:00 0:04:44 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Журналіст перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше підконтрольне Росії угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України. Він не потрапив на останній великий обмін у грудні 2017 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG