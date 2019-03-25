Атмосферу «підвалів «ДНР» можна відчути через віртуальну реальність у рамках Docudays UA

У рамках Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA можна почути розповіді тих, хто пройшов через катівні «ДНР», на тлі відтвореної у форматі віртуальної реальності атмосфери підвалів, де їх утримували.

До 20-ї вечора 25 березня у Києві у IZONE відбувається презентація уривків із майбутнього фільму у 3D – «Заручники війни».

«Окуляри віртуальної реальності дозволять учасникам, відчути себе в підвалі «ДНР», де утримували і катували полонених. Почути історії від заручників та їх близьких», – йдеться в анонсі події.

Фільм створено у партнерстві Center for Civil Liberties / Центр Громадянських Свобод та Радіо Свобода.

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«Медійна ініціатива за права людини» (МІПЛ) заявляла наприкінці 2018 року, що правозахисникам вдалося дізнатися про щонайменше 89 цивільних заручників, які утримуються на непідконтрольній Україні території Донбасу.

​Із них 6 військових та 13 цивільних проросійські бойовики утримують на Луганщині, ймовірно, у Луганському СІЗО та колишньому приміщенні управління СБУ (яке зараз займає «МГБ ЛНР»). На Донеччини МІПЛ нарахувала 7 військовополонених та 76 цивільних заручників. За даними організації, їх можуть тримати в СІЗО міста Донецьк, Макіївській виправній колонії №32, Сніжнянській виправній колонії №127, а також захопленому угрупованням «ДНР» приміщенні арт-центру «Ізоляція».

Серед заручників – український журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв (Васін). Він перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше підконтрольне Росії угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України. Також МІПЛ говорить про утримання у заручниках медсестри з Горлівки Марини Чуйкової та підприємця Романа Сагайдака.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей, кілька десятків – у Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти.

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