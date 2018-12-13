Семінар пам’яті Політковської закликав звільнити журналіста Асєєва в Донецьку

Учасники організованого Норвезьким Гельсінським комітетом семінару пам’яті вбитої російської журналістки Анни Політковської закликали звільнити українського журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва. Про це йдеться у поширеній Норвезьким Гельсінським комітетом заяві.

«Асєєв, що писав під псевдонімом Станіслав Васін для видань Радіо Свобода та «Дзеркало тижня», фактично залишався єдиним незалежним журналістом, якому вистачало сміливості продовжувати жити і працювати в Донецьку. Він часто публікував репортажі про повсякденне життя зруйнованого війною міста і був відомий безпристрасним і незаангажованим висвітленням діяльності як українського уряду, так і проросійських формувань, що воюють за контроль над територією», – ідеться в заяві.

«Репортерів не можна затримувати просто за те, що вони роблять свою роботу, – заявляє журналіст Саймон Островський, один із учасників семінару, який сам три дні провів у полоні в Донецькій області в 2014 році. – Станіслав уже провів понад 18 місяців в умовах, які важко уявити людям без особистого досвіду викрадення. Саме тому я впевнений, що ми маємо розповісти світові про його ситуацію і вимагати його якнайшвидшого звільнення».

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17 серпня 2018 року телеканал «Россия 24» показав програму, в якій полонений журналіст Станіслав Асєєв нібито підтверджує, що працював на українську розвідку. Бойовики вперше показали Асєєва від моменту затримання.

Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа вважає дуже сумнівним «зізнання» Асєєва в шпигунстві і вимагає його звільнення.

Міжнародні правозахисні організації також засудили появу «інтерв'ю» на російському каналі.

Журналіст перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше підконтрольне Росії угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України. Він не потрапив на останній великий обмін у грудні 2017 року.