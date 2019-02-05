Українські журналісти та активісти домовилися створити рух якісних медіа

Українські журналісти та громадські активісти об’єдналися в один рух для моніторингу роботи медіа в період президентських виборів. Презентація меморандуму про співпрацю відбулася в будівлі «Укрінформу» в Києві.

Шеф-редактор «Детектор медіа» Наталія Лигачова зазначила, що «в усьому світі якісні ЗМІ об’єднуються заради того, щоб захистити своє право давати якісну інформацію і захистити право громадян отримувати таку інформацію».

«Чому це треба? Проти якісних медіа працюють не лише бізнес-угруповання, а й нові технології, які мають дуже великий вплив на свідомість громадян, на те, що і як вони обирають», – каже шеф Лигачова.

Меморандум оголошує про наміри команди створити рух, який розділятиме якісні медіа та «не-медіа» – тих, хто не дотримується журналістських стандартів.

«Медіа – це ті, хто прагне доносити до свого читача інформацію, яка дозволить йому зробити усвідомлений вибір. Ми всі маємо працювати на одне, щоб існувало суспільне мовлення як інституція», – наголосила Лигачова.

Найближчим часом журналісти планують розробити положення про те, як стати членом медіаруху і як він будуватиме відносини між ЗМІ та моніторинговими організаціями.

«Цей рух особливо про захист, зараз не йдеться про окремі випадки. Відсутність цеху ми всі відчуваємо, і нашу роздрібленість теж, тому готові ввійти в цей рух і стати його частиною», – сказав Зураб Аласанія, якого 31 січня звільнили з посади голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії.

За словами виконавчого директора «Інституту масової інформації» Оксани Романюк, наступним кроком після меморандуму має бути членство українських медіа в міжнародній корпорації Trust.

«Ми запустили переговори з провідними світовими корпораціями. Це означає, що медіа, які долучаються, починають дотримуватися певних індикаторів: достовірності, балансу інформації, повноти викладу, у відповідь – корпорації індексують їх вище у своїх пошуковиках (Google, Facebook). Це об’єднання насправді задасть новий стандарт. Ми повинні повернутися до того, чим насправді є якісна журналістика – не агрегатором новин», – сказала Романюк.

За словами юриста «Центру демократії та верховенства права» Ігоря Розкладая, перше завдання новоствореного руху – щоб журналісти навчилися взаємодіяти.

«Друга річ – вибори. На жаль, поки у нас вибори царя, а не менеджера. Тому одне з завдань медіа привчати людей, давати інформацію, що взагалі відбувається, навіщо обирати та куди витрачаються кошти», – розповів Розкладай.

Ініціаторами створення руху стали Інститут масової інформації, ГО «Детектор медіа», Фундація «Суспільність», МГО «Інтерньюз Україна», ГО «Інститут демократії імені Пилипа Орлика» та інші. Співавтори проекту планують продовжувати роботу моніторингу медіа й після виборів.