НСТУ розірвала контракт з Зурабом Аласанією

Наглядова рада «Суспільного» більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією, повідомила у Facebook представниця ради Світлана Остапа.

За її словами, за таке рішення проголосували 9 членів ради, проти було троє.

Сам Аласанія ситуацію наразі не коментує.

Повідомити про причини такого рішення до оприлюднення протоколів засідання відмовилася і голова наглядової ради Тетяна Лебедєва. За її словами, це відбудеться приблизно за тиждень.

На запитання Радіо Свобода, чи може бути причиною висловлення недовіри продовження на рік в ефірі «Суспільного» трансляції програм журналістських розслідувань, Лебедєва запевнила, що це питання під час засідання не обговорювалося.

«Це взагалі абсолютно штучна історія, яку я не знаю, для чого вигадали. І ніхто не вибачився минулого разу за цю історію і цей наклеп на нас», – сказала вона Радіо Свобода.

Зураб Аласанія був головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України з квітня 2017-го. Згідно з контрактом, він мав працювати на цій посаді до 14 травня 2021 року.

20 грудня минулого року Наглядова рада ухвалила рішення про продовження мовлення ще на рік програм журналістських розслідувань «Схеми» та «Наші гроші з Денисом Бігусом». На день раніше автори обох проектів Наталія Седлецька та Денис Бігус заявили про ймовірність, що на засіданні ради буде розглядатися припинення їхньої трансляції.