ІМІ: 235 порушень свободи слова зафіксували в Україні 2018 року

Інститут масової інформації зафіксував у 2018 році в Україні 235 випадків порушень свободи слова. Такими є дані щорічного дослідження ІМІ «Барометр свободи слова». Як повідомляє організація, ця цифра є меншою, ніж за аналогічний період 2017 року, коли зафіксували 281 порушення.

За даними дослідження, в першому півріччі 2018 року спостерігалося зростання кількості порушень, особливо фізичної агресії, порівняно з 2017 роком, але у другому півріччі, орієнтовно з серпня, «відбулася певна «стабілізація» кількості порушень прав журналістів».

«Ми пов’язуємо це з кількома причинами: по-перше, з публічним резонансом після жорсткого нападу на активістку Катерину Гандзюк і надзвичайно негативною реакцією суспільства та міжнародної спільноти на цей випадок, що, можливо, дещо охолодило потенційних нападників. Так само ми не виключаємо, що убивство Гандзюк могло мати і певний охолоджувальний ефект на журналістів, особливо в регіонах, які почали більш обережно критикувати, це питання потребує окремого дослідження. І нарешті, ми спостерігаємо затишшя перед традиційною «бурею» виборчих процесів 2019 року», – заявила виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк.

Основним викликом для свободи слова у 2018 році в ІМІ називають фізичну агресію щодо журналістів. Категоріями-лідерами за кількістю порушень стали перешкоджання, погрози і напади на журналістів. Із загальної кількості порушень 173 випадки стосувалися саме фізичної агресії щодо журналістів.

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Згідно з дослідженням, регіоном-лідером за кількістю порушень прав журналістів із початку року так і залишається Київ з областю (97). Далі йдуть Миколаївщина (16 випадків), Дніпропетровщина і Полтавщина (по 12), Одещина (11), Львівщина (10).

Порушували переважно право журналістів на професію, згідно з моніторингом, приватні особи, представники центральної й місцевої влади та правоохоронці.

В ІМІ уточнили, що ці дані стосуються неокупованої території України. На окупованих територіях Донецької й Луганської областей, у зв’язку з дуже обмеженими можливостями доступу до цих територій, ІМІ вдалося зафіксувати лише два порушення (у 2017 році – три), йдеться в повідомленні. Зокрема, 2018 року на сепаратистських сайтах знову оприлюднили персональні дані журналістів 11 українських ЗМІ. Крім того, в організації звернули увагу на те, що в полоні підтримуваних Росією бойовиків у Донецьку продовжує перебувати журналіст Станіслав Асєєв.

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В анексованому Росією Криму в 2018 році було зафіксовано 12 нових випадків порушень свободи слова (у 2017 році – 16 випадків).

Відповідно до моніторингу міжнародної організації «Репортери без кордонів», Україна посіла торік 101-е місце в «Індексі свободи преси».