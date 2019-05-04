У Черкасах побили журналіста, поліція відкрила кримінальне провадження

У суботу вранці у місті Черкаси стався напад на місцевого журналіста Вадима Комарова, повідомив голова Спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«Зараз Вадим знаходиться у реанімації у надзвичайно важкому стані. Журналіст часто порушував резонансні теми, реально дратував багатьох у Черкасах, хто мав велику владу і великі гроші», – написав Томіленко у Facebook.

Він назвав інцидент «черговим актом брутальної атаки на журналістів», який мають належно розслідувати правоохоронці.

Водночас у поліції Черкащини заявили, що відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження.

За даними поліції, напад стався близько 9 години ранку, коли потерпілий йшов вулицею у центрі Черкас. Особу нападника, який утік, наразі встановлюють.